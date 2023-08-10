كومان يرفض عرضين سعوديين ضخمين من أجل البقاء مع بايرن ميونخ

رفض النجم الدولي الفرنسي كينغزلي كومان عرضين مغريين من السعودية هذا الصيف رغبة منه في الاستمرار مع بايرن ميونخ.

وقدم ناديان سعوديان من رباعي القمة (الاتحاد والنصر والهلال والشباب) عرضين للجناح البالغ من العمر 27 عاماً.

يأتي هذا التحرك ضمن مساعي صندوق الاستثمارات العامة في السعودية للارتقاء بمستوى الدوري المحلي وجعله من أقوى البطولات في العالم.

ووصلت قيمة العرض الأول لنحو 65 مليون يورو، فيما بلغت قيمة الثاني حوالي 45 مليون يورو، إلا أن الفرنسي رفضهما مباشرة كونه لا يفكر بالانتقال إلى السعودية.

يذكر أن الأندية السعودية نجحت في استقطاب العديد من النجوم البارزين هذا الصيف على غرار كريم بنزيمة ونغولو كانتي ورياض محرز وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيش وساديو ماني وفابينيو وغيرهم.