كونتي: إنتر سيعتمد على الحشد الجماهيري أمام برشلونة

أكد أنتونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، أن فريقه سيعتمد على الحشد الجماهيري عندما يستضيف برشلونة، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفاز إنتر على سلافيا براغ بنتيجة (3-1)، ليقفز للمركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع بوروسيا دورتموند بالمركز الثالث، إلا أنه بحاجة إلى الفوز على البارسا لضمان تأهله رسمياً لدور الـ 16 دون النظر لنتائج دورتموند.

وقال كونتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أنا سعيد، منحنا معنى للمباراة الأخيرة أمام برشلونة، كان أمامنا طريق واحد فقط للبقاء على قيد الحياة وفزنا بالفعل.

"مواجهة برشلونة ستكون صعبة جداً، لكننا سنكون قادرين على الاعتماد على 80 ألف مشجع في سان سيرو قادرون على دفعنا لبذل قصارى جهدنا، لكن في الوقت الحالي، أنا مهتم أكثر بأن نكون جيدين أمام سبال وروما".

يذكر أن برشلونة ضمن صدارة المجموعة، مما يعني أن اللقاء لا يحمل أهمية جدية لفريق المدرب إيرنيستو فالفيردي الذي قد يلجأ لإشراك البدلاء والتركيز على مشوار الفريق في الدوري الإسباني.