كونتي غاضب من إدارة إنتر بسبب لوكاكو

يتطلع إنتر ميلان لتقديم عرض جديد لضم مهاجم مانشستر يونايتد، روميلو لوكاكو، وسط غضب من مدربه أنتونيو كونتي، حيال التأخر في التوصل لاتفاق بشأن الصفقة.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن كونتي شعر بأن الإدارة أخلفت وعدها بشأن استقدام البلجيكي قبل انطلاق الفترة التحضيرية للموسم الجديد، في وقت يطالب فيه يونايتد 75 مليون جنيه استرليني للاستغناء عن لاعبه.

وأضافت الصحيفة أن محادثات بين كونتي ومسؤولي النادي الإيطالي جرت في معسكر الفريق بالصين، من أجل تنقية الأجواء، مع الاتفاق على تقديم عرض جديد لضم صاحب الـ 26 عاماً.

ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لإنتر ميلان، بيبي ماروتا قوله: "الأمور كلها إيجابية، من الجيد الشعور ببعض الضغط، يمكنك رؤية كونتي يعمل، نحن سعداء للغاية، هناك أمور أكثر يتوجب إنجازها، لكننا نشعر بالتفاؤل".

ورفض مانشستر يونايتد عرضاً من إنتر للتخلي عن لوكاكو قابل 60 مليون جنيه، وأعلم النيراتزوري بضرورة تقديم عرض جديد في أسرع وقت وإلا فإنه سينسحب من المفاوضات؛ لأن عليه التعاقد مع مهاجم بديل قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا في الثامن من الشهر القادم.