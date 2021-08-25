كونتي لا يريد تدريب آرسنال

قال موقع "كوت أوفسايد" أن الإيطالي أنتونيو كونتي غير مقتنع تماماً بفكرة الإشراف على آرسنال الذي يعاني كثيراً هذا الموسم مع المدير الفني ميكيل آرتيتا.

وبات مصير المدرب الإسباني موضع شك عقب تعثر الغانرز في المباراتين الافتتاحيتين للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط آرسنال في اللقاء الأول أمام برينتفورد العائد لدوري الأضواء بثنائية نظيفة، ثم تبعها بخسارة ثانية أمام تشيلسي بنفس النتيجة.

وقالت تقارير إعلامية أن أمام آرتيتا فرصة لتصويب أوضاع الفريق اللندني حتى حلول فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر، وإلا فإنه يواجه خطر الإقالة.

في المقابل، رحل كونتي عن إنتر ميلان مطلع الصيف بعد قيادته للفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنصرم.

ولا يمانع المدرب البالغ من العمر 52 عاماً العودة للعمل في إنجلترا بعد موسمين قضاهما مع تشيلسي وقاد الفريق خلالهما للفوز بلقب الدوري الممتاز وكأس الاتحاد المحلي.