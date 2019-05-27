كونتي يريد 6 تعاقدات قبل الإشراف على إنتر ميلان

وضع المدرب أنتونيو كونتي قائمة مطالبه من صفقات قبل توقيع عقد مع إنتر ميلان ليعود إلى الدوري الإيطالي بعد تجربة مع تشيلسي حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي.

وارتبط اسم كونتي بالعودة ليوفنتوس، لكن الرئيس أندريا آنييلي يرفض الفكرة بسبب خلافات سابقة، كما تغاضى المدرب عن عرض من روما لعدم تلبية شروطه، وبات الآن يبدو أكثر قرباً لخلافة لوتشيانو سباليتي في إنتر.

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن كونتي رشح ثلاثة مهاجمين للانضمام لإنتر، هم روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، وإيدين دجيكو (روما)، والشاب فيديريكو كييزا (فيورنتينا).

كما يود مدرب منتخب إيطاليا السابق إحداث ثورة في خط وسط الأفاعي مطالباً بثلاثة لاعبين جدد، هم نيكولو باريلا من كالياري، ولورينزو بيليغريني من روما، إضافة إلى توماس بارتي من أتلتيكو مدريد.

وسيستفيد إنتر على الأرجح من عائدات بيع مهاجمه ماورو إيكاردي لتمويل الصفقات الجديدة، حيث تقدر قيمة ضم ثلاثي الوسط باريلا وبيليغريني وبارتي بـ 120 مليون يورو.