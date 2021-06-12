كونتي يعترف: المال لا يهمني

أكد أنتونيو كونتي المدرب السابق لإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي أن المال لم يكن السبب الرئيس وراء رفضه عرض تدريب توتنهام.

وأوضح كونتي (51 عاماً) في مقابلة مع مواطنته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، نُشرت أمس أن: “السوق يحدد أسعار اللاعبين والمدربين، لكن لو كنت أفكر في الأموال لبقيت حيث كنت في الماضي، وقبلت التنازلات، وقتها كنت سأحصل على عقد جديد”.

كونتي قاد للقب الدوري الإيطالي وغادر

يذكر أن المدير الفني الإيطالي قاد إنتر للفوز بلقب الدوري المحلي الموسم المنصرم وكشفت تقارير أنه كان يتقاضى راتباً سنوياً يتراوح ما بين 11 و 12 مليون يورو سنوياً، إلا أنه قرر الرحيل عن النادي نظراً للتقشفات التي كانت تنتهجها إدارة النيراتزوري ببيع بعض نجوم الفريق الأول وتخفيض الرواتب للتخفيف من وطأة تداعيات جائحة كورونا.