كيرغيوس يحرز لقب دورة أكابولكو على حساب زفيريف
كيرغيوس يرفع كأس البطولة
أحرز الأسترالي نيك كيرغيوس لقبه الأول في كرة المضرب منذ نحو عام، بفوزه في المباراة النهائية لدورة أكابولكو المكسيكية على المصنف الثالث عالمياً الألماني أليكساندر زفيريف بسهولة 6-3 و6-4.
وتوج كيرغيوس بهذا الفوز الأداء اللافت الذي قدمه طوال الدورة، والذي شمل تفوقه على ثلاثة من المصنفين العشرة الآوائل عالمياً: الإسباني رافاييل نادال الثاني في الدور الثاني بعد مباراة أنقذ خلالها الأسترالي ثلاث فرص لحسم المباراة، والأميركي جون إيسنر التاسع عالمياً في نصف النهائي، وصولاً إلى زفيريف في المباراة النهائية.
وحقق كيرغيوس المصنف 72 عالمياً حالياً (تقدم خلال مسيرته إلى المركز 13)، فوزه الرابع على زفيريف في سابع مواجهة بينهما، وحقق اللقب الخامس في مسيرته والأول منذ دورة بريزبين الأسترالية مطلع عام 2018.
وبدا زفيريف بعيداً عن مستواه خلال المباراة، وفقد السيطرة على أعصابه وضرب مضربه بالأرض في المجموعة الأولى عندما تقدم كيريوس 4-1، علماً بأن الأسترالي تمكن من كسر إرسال الألماني في الشوط الرابع.
وكرر كيرغيوس كسر الإرسال في الشوط الأول من المجموعة الثانية، لكنه ارتكب خطأ مزدوجا في الشوط التالي أتاح للألماني رد الكسر سريعاً، لكن الأسترالي عاود الكرّة في الشوط الخامس وتقدم 3-2، قبل أن يوسع الفارق الى 4-2 بفوزه على إرساله التالي، وحافظ كل من اللاعبين على إرساله حتى نهاية المجموعة الثانية والمباراة لصالح كيرغيوس.
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