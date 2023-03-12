كيسي يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله مع نادي برشلونة

البوابة – أكد نجم الوسط فرانك كيسي مرة جديدة لوسائل الإعلام أنه سعيد جدًا في نادي برشلونة ويتطلع لقضاء المزيد من السنوات مع الفريق، مستبعدًا فكرة الرحيل في الوقت الحالي.

وكان الدولي الإيفواري قد انتقل إلى البارسا في الصيف الماضي قادمًا من نادي إي سي ميلان الذي حقق معه بطولة الدوري، ولا يزال اسمه مرتبطًا بالعودة إلى أحد الأندية الإيطالية خلال سوق الانتقالات المقبل.

كيسي يحسم مستقبله مع نادي برشلونة

كشف نجم وسط البلوغرانا فرانك كيسي في آخر تصريحاته الصحفية أن فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني ليست واردة حاليًا، وقال: "أنا سعيد جدًا أن اسمي لا يزال يصدح هناك في إيطاليا بعد ما حققته السنوات الماضية، هذا أمر جميل ويعني أنني تركت ذكرى جيدة هناك".

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وأضاف: "الحقيقة هي أنني سعيد هنا، هناك عدة أندية يريدون التعاقد معي، لكنني الآن لاعب في نادي برشلونة ولدي عقد هنا لأربع سنوات، أنا معجب بهذه المدينة ولدي علاقة جيدة مع زملائي في الفريق ومع المدرب تشافي هيرنانديز"، واختتم: "لقد وصلت إلى برشلونة الصيف الماضي، وأرى نفسي هنا مع الفريق لسنوات عديدة قادمة".