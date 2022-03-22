كيسي يجتاز الفحص الطبي بنجاح تمهيداً لانتقاله إلى برشلونة الموسم القادم

أكد الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو أن النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط أي سي ميلان اجتاز بنجاح الفحوصات الطبية التي تسبق توقيعه على كشوفات برشلونة.

وأجرى صاحب الـ 25 عاماً الفحوصات في لوغانو بسويسرا وفقاً للتقارير.

وتوصل اللاعب والنادي الإسباني لاتفاق شفهي سيتقاضى نجم أتالانتا السابق على إثره 6.5 مليون يورو سنوياً دون ذكر مدة الصفقة.

ويعد كيسي أحد أفضل لاعبي ميلان وقد عرضت عليه إدارة النادي عدة عروض لتجديد عقده، إلا أنه رفضها جميعها رغبة منه في خوض تجربة جديدة.

وسينتقل الإيفواري بالتالي إلى ملعب كامب ناو بدءاً من الموسم القادم حتى يخوض غمار منافسات جديدة رفقة العملاق الكتالوني.