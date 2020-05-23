كيكي: قد نحقق لقب دوري الأبطال

شدد كيكي سيتيين مدرب برشلونة على قدرة فريقه تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، معارضاً أصوات بعض اللاعبين ومن بينهم الأسطورة ليونيل ميسي الذي لا يعتقد أن مستوى البارسا الحالي، يكفي للتتويج باللقب.

وقال: "نحن الاثنان نعرف جيداً أننا نريد تحقيق دوري الأبطال، وبكل تأكيد نحن قادرون على ذلك، يجب علينا أن نحسن بعض الأشياء، لكن نحن مقتنعون بأن الفريق قادر".

وكشف: "أنا هنا منذ ثلاثة أشهر وكانت فترة إيجابية بكل تأكيد، تدريب برشلونة مثل تحقيق حلم، لطالما كنت مشجعاً وعاشقاً لأسلوب البارسا، أعتقد أنها كانت فترة جيدة وأنا سعيد بكوني هنا، فريقي قادر على تحقيق اللقب القاري".

وحول حالة المصابين، قال كيكي: "(لويس) سواريز لم يتعاف بشكل كامل، لكني أعتقد أنه بحالة جيدة ويعمل مع المجموعة منذ فترة، لكننا نلاحظ أنه تنقصه بعض الثقة، عندما نبدأ في اللعب سنرى جاهزيته".

وبخصوص عثمان ديمبيلي وسامويل أومتيتي، قال: "عندما كنت شاباً كنت مصاباً في ساقي وركبتي واعتقدت أن الأمور ستنتهي، لكن مع كل وسائل الحديثة أعتقد بأنهما سيتعافيان بشكل جيد ويقدمان الإضافة للفريق".