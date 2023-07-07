كيليان مبابي يرحب بالانتقال إلى آرسنال

كشفت تقارير إعلامية عن ترحيب النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان بالانتقال إلى آرسنال إن سنحت له الفرصة بذلك.

ومع تبقي موسم أخير على الاتفاق الذي يربطه بالنادي الفرنسي، أعلن ناصر الخليفي رئيس بي إس جي أنه سيبيع صاحب الـ 24 عاماً ما لم يوقع على عقدٍ جديد.

وسارعت وسائل الإعلام لربط الهداف الشاب بريال مدريد وليفربول اللذين لطالما سعيا لضمه.

لكن صحيفة "إنديبندنت" البريطانية أكدت أن مبابي يفضل آرسنال إذا ما كان سينتقل فعلياً للاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد الهداف الفرنسي من المعجبين بما قدمه المدير الفني الإسباني ميكيل آرتيتا والمدير الرياضي البرازيلي إيدو لآرسنال.

لكن النادي اللندني سيكون مطالباً بدفع قرابة 200 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات اللاعب الفائز بكأس العالم 2018، وهو مبلغ سيكون من الصعب توفيره.