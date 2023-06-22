كيليان مبابي يقترب من ريال مدريد

كشف تقرير نشره موقع "جول" أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان بات قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال جول نقلاً عن "بي إس جي كوميونيتي" أن أمير قطر منح المهاجم الشاب مهلة أخيرة لتمديد عقده مع الفريق الباريسي بأسرع وقت ممكن على أن يتم بيعه مباشرة بحال رفضه.

وكان مبابي قد أعلم سان جيرمان بأنه سيستمر في صفوفه على أن يرحل دون مقابل صيف العام المقبل بعد انتهاء عقده رافضاً خيار التجديد الذي كان بالإمكان تفعيله بعد انتهاء الموسم.

ويبدو أن أمير قطر وفلورنتينو بيريز رئيس ريال على اتصال مستمر بحسب التقرير مما يشير إلى إمكانية إبرام صفقة إذا استدعى الأمر.

ومع أن بيريز أكد مؤخراً أن النادي الملكي أنهى تعاقداته هذا الصيف بعد ضم جود بيلينغهام وخوسيلو وبراهيم دياز وفران غارسيا وأنتونيو بلانكو، إلا أن ضم هداف الباريسيين لطالما كان حلماً يراود الميرينغي.

وستكشف الأيام القليلة القادمة عن مستقبل النجم الفرنسي وعن هوية الفريق الذي سيدافع عن ألوانه.