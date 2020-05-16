كييليني: ما فعله راموس بصلاح كان ضربة معلم

امتدح جيورجيو كييليني مدافع وقائد يوفنتوس سيرخيو راموس نجم ريال مدريد، واصفاً إياه بأنه يملك خصائص تجعله الأفضل في العالم رغم أنه ليس الأفضل من الناحية التكتيكية.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية بعض المقتطفات من كتاب السيرة الذاتية لكييليني، والذي خصص جزءاً منه للحديث عن راموس، وبالأخص حادثته الشهيرة مع محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول عام 2018.

وكان راموس قد تسبب في خلع كتف صلاح خلال الشوط الأول من المباراة بعد التحام بينهما، ليتراجع أداء ليفربول كثيراً بعد خروج نجمه الأول بداعي الإصابة.

واستغل ريال الفرصة للفوز بالمباراة والتتويج بلقب تاريخي.

ووصف كييليني في سيرته الذاتية راموس بأنه أفضل مدافع في العالم لامتلاكه خصائص نادرة، وقال: “إنه أفضل مدافع في العالم، يمكنهم القول أنه مندفع، أو أنه ليس تكتيكياً، لأن بسببه يتلقى فريقه 8 إلى 10 أهداف في الموسم، بينما لو تسببت بتلقي هدفين أو 3 لن أبقى على قيد الحياة”.

وتابع: “اندفاعه للهجوم قرار فني بحت، نحن هنا عكس ذلك (المدافعين الإيطاليين)، إنه يمتلك صفتين لا أحد يمتلكهما تقريباً”.

وأضاف “السمة الأولى هو معرفة كيف تكون حاسماً في المباريات الكبيرة، أيضاً بتدخلات تتجاوز حدود منطق، حتى مع الإصابات الشيطانية الماكرة التي يتسبب بها لخصومه، فمثلاً وجه لصلاح ضربة معلم، لطالما قال راموس أنه لم يقصد إصابة صلاح، لكنه كان يدرك تماماً أن السقوط بهذه الطريقة دون ترك يد غريمه يمكن أن يتسبب في كسر الذراع في 9 مرات من أصل 10”.

وأنهى كييليني حديثه: “الميزة الثانية هي القوة التي ينقلها بحضوره، وبدونه يبدو نجوماً مثل (رافاييل) فاران ومارسيلو و(داني) كارفاخال أطفالاً، بدون راموس يصبح مدريد فريقاً بلا دفاع”.