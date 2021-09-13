كييليني: يوفنتوس أصبح لديبالا بعد رحيل رونالدو

يرى جيورجيو كييليني قائد يوفنتوس أن الفريق ركز في الماضي بالكامل على نجمه السابق كريستيانو رونالدو لكن الفرصة باتت مهيئة الآن أمام باولو ديبالا لشغل الفراغ الذي خلفه رحيل البرتغالي.

وغادر الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات إلى مانشستر يونايتد نهاية الشهر الماضي بعد 3 مواسم كان فيها رمزاً لفريق السيدة العجوز.

ماذا قال كييليني عن رونالدو وديبالا؟

وقال كييليني في مقابل مع شبكة "DAZN": "حينما يكون لديك لاعب من الطراز الأول مثل كريستيانو، لا يسعك إلا أن توجه الفريق للعب من أجله، علينا أن نكون شاكرين له على كل ما قدمه خلال سنواته معنا، لكن علينا المضي قدماً الآن.

"سيصبح هذا الفريق لباولو ديبالا، خلال الأعوام الماضية، تراجعت حصيلته التهديفية نظراً لوجود كريستيانو، لكنه لاعب محوري في فريقنا والجميع يدرك ذلك."

يذكر أن الهداف الأرجنتيني غاب عن المباراة التي سقط فيها يوفنتوس أمام نابولي 1-2 يوم السبت الماضي في بداية متواضعة للموسم الجديد بعد عودة المدير الفني ماسيميليانو آليغري.