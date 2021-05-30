لابورتا: برشلونة ينتظره مستقبل مشرق

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أنه سيعقد جلسة مع رونالد كومان لتحديد مصيره مع الفريق، مشيراً إلى أنه يحترمه ويقدره كأسطورة سابقة للنادي.

وقال رئيس البارسا خلال مؤتمر صحفي: «عقدنا هذا المؤتمر لشرح ما يحدث، فالأعضاء يريدون منا توضيحاً لبعض الأمور، ونريد الكشف عن الأسباب وراء القرارات التي نتخذها.

«لدينا خطة قصيرة المدى، فنحن وصلنا للإدارة في منتصف الموسم، ووجدنا أمامنا مشروعاً لم ينجح، وفي نفس الوقت نعمل على مشروع نحن مقتنعون بأنه سيجلب الفرح لبرشلونة ومشجعيه وسيغير من الوضع الاقتصادي، ونخطط بعمق في كافة المجالات».

وعن مستقبل المدرب كومان، علق جوان لابورتا: «لا توجد مواسم انتقالية فى برشلونة، وفي النهاية سنقدر الموقف ونقيّم القرارات للمستقبل، تصرفنا دائماً باحترام كبير مع كومان، فهو أسطورتنا ومدرب محترف يقوم بعمله، ورتبنا للقاء الأسبوع المقبل.

«نريد أن نبقى منافسين، لذلك علينا التحدث بكل وضوح، أعتقد أنه يمكنني الحديث عن كل شيء معه، وهو كذلك يمكنه إخباري بكل شيء، وكومان أصابنا بالفزع بالأمس لأنه اضطر للذهاب إلى المستشفى لكنه بخير حالياً».

لابورتا يتطلع لبقاء ميسي مع برشلونة

وبسؤاله حول تجديد عقد القائد ليونيل ميسي، أجاب: «العقد الجديد يسير على ما يرام، لكن لم يتم الانتهاء منه، ويجب أن نواصل العمل مع جميع المدراء التنفيذيين المعنيين، سنقدم عرضاً في حدود إمكانيات النادي، وعلاقتنا به جيدة، ونفعل كل ما هو ضروري لاستمراره.

«الأمر ليس مسألة مال بالنسبة لميسي، فهو يريد مشروعاً جماعياً للفوز بكل شيء، ونحن متفائلون به».

وتابع: «سنعلن الأسبوع المقبل عن صفقات جديدة للفريق الأول، والأعضاء يريدونني أن أسير بسرعة، لكن يجب أن نتقدم بحزم، لأنه علينا الجمع بين موقفين متعارضين».

وأضاف: «لن أكون قادراً على الحديث بدقة عن الوضع الاقتصادي، لأن التدقيق سينتهي في يوليو، وفي 20 يونيو سيكون لدينا المزيد من المعلومات عن وضعنا، هناك أشياء ستظهر وعلينا حلها، وبعض الأمور مقلقة، وأخرى مدهشة، والبعض الآخر معقد، لكن لدينا حلول.

«فلسفة برشلونة في كرة القدم.. لطالما نستوحي أفكارنا من يوهان كرويف، وأيضاً أسمع آراء جميع الأقسام الفنية، نحن فريق شجاع يحب الفوز من خلال اللعب بشكل جيد، ولدينا مراجع في الرياضات المختلفة تساعدنا على اتخاذ القرارات».

وعن التعامل مع اللاعبين الكبار، كشف: «بدأنا محادثات معهم بالفعل، ونريد أن نشرح لهم وجهة نظرنا، ونسعى لكي ينهوا مسيرتهم بأفضل الطرق الممكنة».

وحول المفاوضات مع تشافي لتدريب الفريق، علق لابورتا: «من باب الاحترام، نحن متعاقدون مع كومان، ويرتبط معنا بعقد، لكن تشافي ليس خياراً مستبعداً، نحن نتحدث معه ونتشارك الأفكار، الجميع يريد أن يكون مدرباً لبرشلونة، لكن علينا أن نتخذ القرار».

وقال: «سيكون تشافي مدرباً رائعاً، هذه قضية حساسة لأنه صديق لي، وفي الوقت الحالي نعيش وضعاً مختلفاً، ليس كما حدث مع (جوسيب) غوارديولا في 2008، فالمبادئ هي نفسها لكن الأوضاع يجب أن تكون مناسبة».

وختم بقوله: «خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا يفاجئني، فحين نتحدث على انفراد يظهر الاحترام والتقدير والمتبادل، أما في العلن فيتحدث بعدوانية شديدة، يفاجئني ذلك، أنا مندهش من بعض التصريحات، يجب احترام برشلونة».