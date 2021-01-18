لابورتا يخطط لإعادة إنييستا إلى برشلونة

يخطط جوان لابورتا رئيس برشلونة السابق والمرشح الحالي للرئاسة لإعادة الأسطورة أندريس إنييستا إلى النادي.

واعتاد لابورتا على الإدلاء بتصريحات رنانة كما لو أنه بات رئيساً فعلياً للنادي في ولاية ثانية، ويبدو أنه يخطط وفقاً لصحيفة "دياريو جول" الإسبانية لاستقطاب نجوم البارسا السابقين بهدف شغل مناصب إدارية.

وغادر إنييستا النادي الكتالوني إلى فيسيل كوبي في اليابان عام 2018، ويعاني حالياً من إصابة ستبعده عن الملاعب 4 أشهر.

ويتزامن تعافي نجم الوسط الإسباني مع إتمامه عامه الـ 37، مما يعني أن اعتزاله بات وشيكاً، ويسعى لابورتا لاستغلال ما يحصل لعرض منصب تدريبي على إنييستا.

ويتطلع المرشح الرئاسي لتوظيف خبرات نجوم النادي السابقين بهدف إعادة برشلونة للواجهة، كما حصل في ولايته السابقة مع جوسيب غوارديولا.

ويأمل لابورتا في أن يتدرج إنييستا بتدريب فرق الشبان في البارسا حتى يكتسب الخبرة اللازمة للإشراف على الفريق الأول مستقبلاً.