لابورتا يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة برشلونة

أعلن جوان لابورتا، الرئيس السابق لبرشلونة مساء الاثنين عن ترشحه لخوض انتخابات رئاسة النادي الكتالوني، المقرر إجرائها صيف عام 2021.

وقال لابورتا في تصريحات لراديو "كتالونيا" الإسباني: "أعمل على تقديم نفسي كمرشح في انتخابات برشلونة، التي ستجري العام المقبل".

وأضاف رئيس البارسا الأسبق حديثه قائلاً: "أنا متحمس للعودة، لكن لا يزال لدي مجال لاتخاذ القرار، أنا أكثر حماساً لتغيير الوضع الاقتصادي الحساس للنادي من خلال اقتراح قائم على الضمانات.

"ما أريده هو عودة بيب غوارديولا، لكننا نعلم جميعاً أنه سيكون قراراً شخصياً، تشافي مدرب في قطر الآن وسيقرر الوقت المثالي للعودة إلى برشلونة".

وشهد المجلس الحالى لبرشلونة، العديد من الخلافات التي تسببت في إقالة 8 أعضاء منه، خلال دورته الحالية، الأمر الذي جعل وضع جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الحالي، في وضع صعب أمام الجماهير.

يذكر أن لابورتا تولى رئاسة برشلونة، في الفترة من 2003 حتى 2010، ونجح في تحقيق الثلاثية التاريخية، مع بيب غوارديولا عام 2009.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين عن الغريم ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.