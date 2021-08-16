لابورتا يكشف تفاصيلاً جديدة عن ضائقة برشلونة المالية

كشف جوان لابورتا في مؤتمر صحفي عقد صباح الاثنين عن شدة الضائقة المالية التي يعاني منها نادي برشلونة وما ستنتهجه الإدارة من خطوات لتخطيها.

وتولى لابورتا رئاسة البارسا مطلع العام خلفاً لجوسيب ماريا بارتوميو.

وشهدت الأيام الماضية رحيل أيقونة النادي ليونيل ميسي الذي فشل البلاوغرانا في تجديد عقده بصورة غير متوقعة.

ورغم موافقة الأرجنتيني على تخفيض أجوره للنصف، إلا أن برشلونة عجز عن تلبية الشروط وفضل التخلي عن خدمات هدافه التاريخي الذي انتقل بعدها لباريس سان جيرمان.

ماذا قال لابورتا عن أزمة برشلونة ؟

وأكد لابورتا خلال المؤتمر أن سياسة الرواتب في النادي خاطئة، وهي ما يطلق عليها الخبراء الهرم المقلوب، إذ يتم تجديد عقود اللاعبين المخضرمين لفترات طويلة، يقابلها فترات قصيرة للشبان.

وأوضح أن فاتورة أجور اللاعبين الكلية تصل إلى ما يعادل 103% من مجموع مداخيل النادي.

ويعاني برشلونة من رأسمالي سالب بقيمة 451 مليون يورو، أي أن قيمة ديونه أكثر مما يملك.

ويبلغ مجموع المصروف الرياضي 617 مليون يورو أي أكثر بنسبة 25-30% من الأندية الأخرى.

ووصف لابورتا التقرير الذي وصله من بارتوميو بـ "المليء بالأكاذيب".

وكشف أن الدين العام وصل إلى 1.35 مليار يورو، علماً بأن الإدارة السابقة كانت تخطط لتخفيض أجور اللاعبين بما مجموعه 90 مليون يورو، فيما رفض اللاعبون حينها الاجتماع حتى ببارتوميو وأتباعه.