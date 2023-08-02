لابورتا ينتقد رونالدو والنجوم المنتقلين إلى الدوري السعودي

انتقد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة نجوم كرة القدم العالميين الذين غادروا البطولات الأوروبية صوب أندية الدوري السعودي في الأشهر الأخيرة.

وكان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أول الراحلين البارزين عن القارة العجوز حينما وقع على كشوفات النصر مطلع العام الجاري.

وتبع "صاروخ ماديرا" العديد من النجوم البارزين على غرار الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والجزائري رياض محرز والبرازيليين روبرتو فيرمينو وفابينيو والسنغالي كاليدو كوليبالي وغيرهم إلى السعودية.

ماذا قال لابورتا عن هجرة النجوم إلى الدوري السعودي ؟

قال رئيس البارسا في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "حينما ينتقل لاعب مع احترامي الشديد إلى السعودية، فإن ذلك لا يحصل لأسباب رياضية، وإنما لأسباب أخرى لها الأولوية.

"لكن كرة القدم يجب أن تكون أولوية أي لاعب، كما هو الحال بالنسبة للدوافع الرياضية."

وتجاهل لابورتا في تصريحاته اختيار لاعبين تاريخيين مثل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والإسبانيان جوردي آلبا وسيرجيو بوسكيتس الانتقال للعب في الدوري الأميركي الذي قدم لهم عروضاً مالية مغرية كما هو حال الأندية السعودية التي جذبت النجوم أيضاً بقوتها الشرائية.

ويرى البعض أن لابورتا يشعر بالغيرة جراء نجاح السعوديين في جذب العديد من اللاعبين البارزين في ظل معاناة برشلونة المالية وتراجع مستوى الدوري الإسباني وبعض البطولات الأوروبية في الأعوام الماضية.