لابورت: سيتي يتطلع للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم

أكد آيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، على رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق الإنجليزي، حيث وصفها بالبطولة المفقودة في ملعب الاتحاد.

وحقق المدرب بيب غوارديولا جميع البطولات المحلية منذ قدومه لسيتي في 2016، حيث فاز بـ 8 ألقاب منها بطولة الدوري الإنجليزي في مناسبتين، لكنه فشل في الحصول على دوري الأبطال.

ويستعد سيتي لمواجهة صعبة أمام ريال مدريد غداً الجمعة، في إياب دور الـ 16 من النسخة الحالية، بعد الفوز في الذهاب بهدفين لهدف.

وقال الفرنسي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "نتحدث عن هذه المسابقة منذ فترة طويلة جداً، فهي البطولة المفقودة في مانشستر سيتي.

"فزنا العام الماضي بـ 4 بطولات في نفس الموسم، لكننا فشلنا في الظفر بلقب الأبطال، لذلك نسعى لإنهاء النحس هذه المرة.

"كرة القدم الحديثة تغيرت مع بيب غوارديولا، سواء مع سيتي أو الفرق الأخرى، نظراً للنتائج المذهلة التي حققها بسبب عمله".

أما عن غياب زميله سيرجيو أغويرو، قال لابورت: "يدرك الجميع أهميته بالنسبة لنا، سجل العديد من الأهداف الهامة خلال مسيرته، لكننا نثق في قدرة فريقنا على التأهل في غيابه".

وعن ابتعاد خصمه سيرخيو راموس عن اللقاء بداعي الإيقاف: "إنه لاعب مهم كذلك، لكننا نريد إظهار قدرتنا على اللعب أفضل منهم بشكل عام، نحن كذلك لدينا بعض الخسائر الكبيرة".

رأيه في زين الدين زيدان: "قام بعمل استثنائي مع ريال مدريد، من الجنون الفوز بالعديد من الألقاب خلال سنوات قليلة".

يذكر أن ريال مدريد حصل مؤخراً على لقب الدوري الإسباني، بينما اكتفى سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين، بعد خسارة كأس الاتحاد والدوري المحليين.