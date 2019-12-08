لاتسيو يلحق بيوفنتوس أول هزيمة بعد طرد مثير للجدل

قلب لاتسيو تأخره إلى فوز على ملعبه 3-1 على يوفنتوس في الدوري الإيطالي ليكبد حامل اللقب أول هزيمة هذا الموسم بعدما أحرز هدفين حاسمين في آخر 20 دقيقة بعد طرد خوان كوادرادو المثير للجدل.

تقدم يوفي الذي لم يخسر في أول 19 مباراة مع المدرب الجديد ماوريتسيو ساري بجميع المسابقات، عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 25، لكن لويس فيليبي أدرك التعادل للاتسيو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وانقلبت المباراة رأساً على عقب في الدقيقة 69 عندما عرقل ظهير يوفي كوادرادو منافسه مانويل لاتزاري بعد تمريرة من لويس ألبرتو أرسلت زميله في لاتسيو في مواجهة الحارس وطرد الحكم الدولي الكولومبي بعد مشاهدة الواقعة عبر شاشة مساعد الحكم.

بعد ذلك بخمس دقائق استلم سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش تمريرة ألبرتو وسدد في الشباك.

وأهدر تشيرو إيموبيلي ركلة جزاء أنقذها فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس لترتد إلى مهاجم لاتسيو لكنه سدد في جسد الحارس.

واختتم البديل فيليبي كايسيدو أهداف لاتسيو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وظل يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 36 نقطة من 15 مباراة متأخراً بفارق نقطتين عن إنتر ميلان ويتقدم بثلاث نقاط عن لاتسيو، صاحب المركز الثالث، الذي حقق انتصاره السابع على التوالي في الدوري.

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