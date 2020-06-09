لاعبون قفزوا من الفقر والجوع إلى عالم المال والأعمال

حوّلت الرياضة حياة لاعبين من الفقر والجوع إلى عالم المال والأعمال، فبعدما كان أقصى طموح النجم كريستيانو رونالدو أن يأكل وجبة «هامبرغر» من مطعمه المفضل خلال طفولته البائسة، أصبح الآن في عمر الـ 35 أول ملياردير في تاريخ كرة القدم، ‫وفقاً لمجلة «فوربز» الأميركية.‬

وتقاضى البرتغالي 105 ملايين دولار خالصة من الضرائب العام الماضي، ليحتل المركز الرابع ضمن قائمة أغنى مشاهير الرياضة هذا ‫العام، وحصل على 650‬ مليون دولار رواتب من الأندية التي لعب لها خلال 17 عاماً، فيما تدر مواقع التواصل الاجتماعي عليه أموالاً كثيرة، بعد أن بلغ عدد متابعيه 200 مليون حول العالم، ويحصل على 950 ألف دولار مقابل المنشور الواحد على حسابه في «إنستغرام»، كما يمتلك علامته التجارية الشهيرة «CR7»، ولديه فندق وجزيرة، وطائرة خاصة ويخوت ومجموعة فارهة من السيارات.

ولم تكن طفولة النجم ليونيل ميسي أفضل حالاً، إذ مرت أسرته بأوقات حرجة بمدينة روساريو، حين اكتشفت أن ابنها مصاب بمرض نقص هرمون النمو، وعلاجه يكلف 900 دولار شهرياً، حتى أن والده اضطر إلى التسول لتوفير مصاريف العلاج، لكن ميسي تحول لاحقاً إلى «فتى ذهبي» لأسرته وبلاده، وتقاضى العام الماضي 104 ملايين دولار، وكشفت «فوربز» بأنه حصل 605 ملايين خلال مسيرته الرياضية حتى الآن ويعتبر أقرب اللاعبين خلف رونالدو لدخول نادي «المليار».

ولأنها «رياضة شعبية»، فإن لاعبي كرة القدم يحملون قصصاً ملهمة من الأزقة والشوارع والقرى، من أبرزها النقلة الكبيرة في حياة نيمار، الذي كان والده يعمل في ثلاث وظائف ليطعم أسرته، وقبل ولادة البرازيلي لم يتعرف إلى جنس مولوده لأنه لم يمتلك مالاً كافياً لكشف أشعة «السونار»، وحالياً يعتبر ابنه المشاكس رابع أغنى الرياضيين في العالم، إذ تقاضى 95.5 مليون دولار السنة الفائتة.

عربياً، تحب كرة القدم الفقراء أيضاً، يتقدمهم نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ابن الحارة الضيقة والقرية الصغيرة «نجريج»، الذي تورمت قدماه بداية مشواره جراء قطع المسافات مشياً وركوب القطار ليصل في نهاية مطاف رحلته إلى الملعب، لكنه الآن يحتل المركز 100 بين مشاهير العالم الأكثر أجراً، إذ تقاضى العام الماضي 35.1 مليون دولار.

قصص كفاح الرياضيين، وتحولهم من عالم الفقر إلى الرخاء والشهرة والأضواء ملهمة للأجيال المقبلة، فكرة القدم تعطي من يعطيها.

• القائمة الكاملة للرياضيين الأعلى أجراً في العالم وفقاً لفوربز:

1- لاعب التنس السويسري روجر فيدرر 106 ملايين دولار (المركز 3 عالمياً).

2- مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو 105 ملايين دولار (المركز 4).

3- مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي 104 ملايين دولار (المركز 5).

4- مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار 95.5 مليون دولار (المركز 7).

5- لاعب كرة السلة الأميركي لوبرون جيمس 88.2 مليون دولار (المركز 9).

6- لاعب كرة السلة الأميركي ستيفين كوري 74.4 مليون دولار (المركز 16).

7- لاعب كرة السلة الأميركي كيفين دورانت 63.9 مليون دولار (المركز 24).

8- لاعب الغولف الأميركي تايغر وودز 62.3 مليون دولار (المركز 26).

9.- لاعب كرة القدم الأميركي كيرك كوسينس 62 مليون دولار (المركز 29).

10- لاعب كرة القدم الأميركية كارسون وينتيس 59.1 مليون دولار (المركز 31).

11- لاعب كرة السلة الأميركي راسل وستبروك 56 مليون دولار (المركز 35).

12- السائق البريطاني لويس هاميلتون 54 مليون دولار (المركز 40).

13- لاعب الغولف الإيرلندي روري ماكلروي 52 مليون دولار (المركز 44).

14- لاعب كرة القدم الأميركية جاريد غوف 49 مليون دولار (المركز 49).

15- المقاتل الآيرلندي كونور ماكغريغور 48 مليون دولار (المركز 53).

16- لاعب كرة السلة الأميركي جيمس هاردن 47.8 مليون دولار (المركز 54).

17- لاعب كرة السلة اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو 47.6 مليون دولار (المركز 55).

18- الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا 47 مليون دولار (المركز 57).

19- الملاكم الأميركي ديونتاي وايلدر 46.5 مليون دولار (المركز 59).

20- لاعب كرة القدم الأميركية توم برايدي 45 مليون دولار (المركز 64).

21- لاعب كرة القدم الأميركية درو بريس 44.8 مليون دولار (المركز 67).

22- لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش 44.6 مليون دولار (المركز 68).

23- لاعب كرة السلة الأميركي كايري إيرفينغ 42.9 مليون دولار (المركز 74).

24- لاعب كرة القدم الأميركية خوليو جونز 40.5 مليون دولار (المركز 78).

25- لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال 40 مليون دولار (المركز 80).

26- لاعب كرة السلة الأميركي كلاس تومبسون 38.8 مليون دولار (المركز 85).

27- لاعبة التنس اليابانية نايومي أوساكا 37.4 مليون دولار (المركز 90).

28- الملاكم المكسيكي كانيلو أولفاريز 37 مليون دولار (المركز 91).

29- لاعب كرة السلة الأميركي داميان ليلارد 37 مليون دولار (المركز 91).

30- سائق فورميولا 1 الألماني سيباستيان فيتيل 36.3 مليون دولار (المركز 97).

31- لاعبة التنس الأميركية سيرينا ويليامز 36 مليون دولار (المركز 98).

32- مهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح 35.1 مليون دولار (المركز 100).