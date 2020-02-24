لاعبو برشلونة يخضعون لفحص كورونا

سيضطر لاعبو برشلونة والجهازه الفني للخضوع للفحص الحراري لفيروس كورونا الفتاك لدى وصولهم الاثنين إلى مطار نابولي استعداداً للمواجهة المرتقبة مع نابولي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت الأنباء عن وصول فيروس كورونا المتفشي في أماكن عدة بالعالم إلى سواحل إيطاليا تسببت في مضاعفة الإجراءات المتخذة في الموانئ الإيطالية للكشف عن أي مصابين بالفيروس القاتل.

لهذا، سيخضع نجوم برشلونة للفحص الحراري بمجرد وصولهم مطار نابولي وهو الإجراء الذي تعتبره وزارة الصحة الإيطالية إجبارياً بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن المباراة بين الفريقين غداً الثلاثاء لا تواجه خطر التأجيل الذي تعرضت له العديد من المباريات في إيطاليا، كما أن برشلونة سيغادر نابولي عقب المباراة عائداً إلى إسبانيا.