لاعبو برشلونة يرفضون تغيير ملعب كامب ناو

رفض نجوم برشلونة فكرة تغيير ملعب كامب ناو الذين اعتادوا عليه بملعب يوهان كرويف الخاص بالفريق "ب" وهذا في ظل عدم حضور الجماهير للمباريات.

ومن المقرر أن يستكمل ريال مدريد موسمه على ملعب دي ستيفانو في فالديباس، في الوقت الذي يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو أشغال صيانة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نجوم البارسا رفضوا فكرة تغيير الملعب، وتمسكوا باستمرار خوض المباريات على كامب ناو.

وكانت إدارة برشلونة ترحب بإقامة المباريات على ملعب يوهان كرويف، لأنها ستكون خلف أبواب مغلقة، كما أن معالمه هي بالضبط نفس معالم ملعب كامب ناو.

ويستجيب الملعب للمعايير العالمية لكرة القدم، على الرغم من ضرورة إجراء بعض التعديلات، خاصة بالنسبة للتلفاز ولقطات الكاميرا، بالإضافة إلى ذلك، يجب تثبيت خاصية تقنية الفيديو، لأنها لا تستخدم في القسم الثاني.