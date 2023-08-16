لاعبو دورتموند سعيدون برحيل جود بيلينغهام

يشعر لاعبو بوروسيا دورتموند بالسعادة بعد رحيل زميلهم السابق الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام إلى ريال مدريد في صفقة ضخمة.

ورحل الإنجليزي الشاب عن أسود فيستفاليا صوب ريال مدريد في صفقة باهظة وصلت قيمتها إلى 103 مليون يورو.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن لاعبي دورتموند كانوا مستائين من تصرفات نجم خط الوسط الشاب الذي حاول دائماً أن يكون في مركز الاهتمام.

ويرى اللاعبون أن الإنجليزي شعر بالغيرة من النرويجي إيرلينغ هالاند الذي خطف الأضواء، كما أنه كان يسارع لتحية الجماهير لوحده ودون زملائه بعد نهاية المباريات.

كما أنهم لم يلمسوا فيه صفات قيادية علاوة على مزاجه المتقلب الذي تسبب بحساسيات داخل الفريق.

وكشفت الصحيفة أن بيلينغهام أهان زميله نيكو شولتز ووجه له السباب بعد خروج دورتموند من بطولة الدوري الأوروبي موسم 2021-2022 على يد رينجرز.

واعتاد الانجليزي على الانفجار في وجه زملائه، إلا أن الوضع اختلف بعض الشيء منذ قدوم إيمري تشان الذي يقال أنه جلب روحاً جديدة لغرفة خلع الملابس.

يذكر أن مارسيل سابيتزر خليفة بيلينغهام في دورتموند محبوب من قبل لاعبي الفريق.