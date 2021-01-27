لاعبو ريال مدريد مع زيدان حتى الموت

أكد المحلل إدواردو إيندا لبرنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ما زال يحظى بدعم لاعبيه الكامل.

ورغم تراجع نتائج الملكي هذا الموسم وتشكيك الكثيرين بقدرة "زيزو" على تحسين الأوضاع، إلا أن نجوم الملكي مستمرون في مساندة المدير الفني الفرنسي.

وقال إيندا: "يرى الكثيرون أن حقبة زيدان مع ريال مدريد قاربت على النهاية، وأن اللاعبين لا يريدونه.

"لكن المعلومات التي وصلتني من غرفة غيار اللاعبين تؤكد أن اللاعبين مع المدرب حتى الموت.

"سيرخيو راموس يقود الدفة، ومعه كريم بنزيمة ورافاييل فاران ولوكا مودريتش، ومن خلفهم بقية اللاعبين وجميعهم يساندون زيدان حتى الموت".

يذكر أن زيدان مصاب حالياً بفيروس كورونا وكشفت تقارير أنه يعاني من بعض الأعراض مثل السعال والحمى.