لاعبو ريال مدريد يثقون بقدوم مبابي هذا الصيف

تسود حالة من الإيمان بين لاعبي ريال مدريد فيما يخص إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية هذا الشهر.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الملكي قد يحسم صفقة النجم الفرنسي الشاب البالغ من العمر 22 عاماً خلال الأيام القادمة رغم صعوبتها.

ويرتبط اللاعب بعلاقة مميزة مع مواطنه كريم بنزيمة قائد ريال، وقد باتت صداقتهما أقوى بعد لعبهما سوياً في المنتخب الوطني خلال منافسات بطولة يورو 2020.

كروس يلمح لإمكانية قدوم مبابي

وكشف نجم خط الوسط توني كروس أمس أن التفاؤل يسود داخل غرفة ملابس الفريق حول إمكانية جلب مبابي.

وقال الدولي الألماني السابق أن انتقال ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان يسهل من رحيل المهاجم اليافع.

ولطالما ارتبط الهداف الفرنسي بريال مدريد خلال الأعوام الماضية، وكان اللاعب يمني النفس بالعمل تحت إشراف مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني السابق للميرينغي.

وسيشكل التعاقد مع كيليان إضافة قوية ومميزة للفريق المدريدي الذي يقوده حالياً المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.