لاعب سابق: ارتباط اسم رونالدو ببرشلونة لم يأتِ من العدم

يرى لاعب خط وسط منتخب روسيا السابق أليكساندر ساميدوف أن الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يرى نفسه يرتدي قميص برشلونة خلال الفترة القادمة.

وأثيرت تكهنات خلال الأيام الماضية تشير إلى أن وكيل الأعمال الشهير جورجي مينديش سيعرض خدمات موكله هداف مانشستر يونايتد على البارسا.

وقال ساميدوف في تصريحات لـ "غازيتا" عن إمكانية حصول هذا الأمر: "إن حصلت فستكون صفقة انتقال من نادٍ سوبر إلى نادٍ سوبر آخر.

"مع أن الأمر غريب، لعب كريستيانو في صفوف يونايتد لسنوات طويلة، وبدأ مسيرته الاحترافية معهم (بعد قدومه من سبورتينغ لشبونة).

"ربما يقضي موسمين أو ثلاثة في أولد ترافورد، سيكون ذلك جميلاً.

"لكن بما أن هنالك شائعات تربط رونالدو ببرشلونة، فان لظهور مثل هذه الأنباء أسباب منها أنه غير سعيد حالياً."

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً عاد إلى مانشستر يونايتد صيف العام الماضي ووقع عقداً لموسمين بعد رحلة لم تتكلل بالنجاح على المستوى الجماعي مع يوفنتوس في إيطاليا.