لاعب سابق: بوغبا لا يناسب ريال مدريد

يرى بول باركر نجم مانشستر يونايتد السابق أن لاعب الوسط بول بوغبا لا يناسب ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باركر وأكد خلالها أن تصرفات الدولي الفرنسي المثيرة للجدل تجعله غير مؤهل لتمثيل ريال مدريد: "بكل تأكيد يمكن للجميع أن يرى أن بوغبا يتمتع بإمكانيات كبيرة، ذلك أمر واضح، لكن حتى تكون الأفضل عليك أن تتمتع بالاستمرارية".

وأضاف: "لا يمكنك أن تبدأ في اختيار أوقاتاً معينة للتألق، لم يكن يقدم مستويات طيبة مع (جوزيه) مورينيو والجميع شاهد ذلك وعلم بمشاكلهما معاً.

"إذا أردت أن تتم مشاهدتك أو الحديث عنك كلاعب في ريال مدريد فعليك أن تعلم أنهم هناك لا يقبلون بالأداء أو التصرفات المثيرة للجدل أمام برشلونة مثلاً".

يذكر أن بوغبا أكد في تصريحات سابقة إعجابه الكبير بمواطنه بزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ورغبته في اللعب تحت قيادته مستقبلاً.