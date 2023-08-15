لاعب ليفربول السابق يسخر من سياسة الانتقالات في النادي

سخر جايمي كاراغر نجم ليفربول السابق من السياسة التي انتهجها النادي في سوق الانتقالات هذا الصيف مشدداً على أن الصفقات المبرمة لم توفر الثبات التكتيكي المطلوب.

فبعد النجاح المبكر في ضم المجري دومينيك سوبوزلاي والأرجنتيني أليكسيس ماك آليستر، عانى الريدز في إضافة عناصر جديدة مميزة للفريق.

وخسر النادي العملاق سباق ضم الإكوادوري مويسيس كايسيدو الذي فضل ارتداء قميص الغريم تشيلسي، كما أنه قريب من تجرع هزيمة أخرى في سوق الانتقالات لصالح البلوز بالذات الأقرب للتعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا.

ويرى كاراغر أن سياسة التعاقدات في النادي غير منظمة بالشكل المطلوب وتفتقر للبنية المناسبة، كما شدد على عجز المسؤولين في منافسة الأندية الأخرى من الناحية المالية وعدم قدرتهم على إنهاء الصفقات ودفع المبالغ المطلوبة لإتمامها.

يذكر أن ليفربول تعادل في مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه مع تشيلسي بالذات بهدفٍ لمثله.