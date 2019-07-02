لامبارد يمهد للانتقال إلى تشيلسي

أعفى ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي مدربه فرانك لامبارد من الإشراف على التدريبات التي تسبق الموسم، مما يسمح للمدرب بالمزيد من الوقت للتفاوض مع تشيلسي لتولي المسؤولية في ستامفورد بريدج.

وأضاف ديربي كاونتي في بيان أن القرار يأتي “للسماح للمناقشات الجارية التي تخص انتقاله المحتمل إلى تشيلسي بالانتهاء في أقرب وقت ممكن. وفي ظل افتراض أن فرانك سيصل لاتفاق مع تشيلسي ليصبح المدرب الجديد له، يجب على النادي أن يضاعف من جهوده للعثور على مدرب بديل”.

وقاد لامبارد، الذي نال ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا كلاعب ضمن صفوف البلوز، ديربي لنهائي ملحق الصعود الموسم الماضي وذلك في أول مواسمه مع الفريق لكنه خسر أمام أستون فيلا.

ويعد لامبارد المرشح الأبرز لخلافة ماوريتسيو ساري في تدريب الفريق اللندني عقب تعاقد المدرب مع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي الشهر الماضي.

ويعد لامبارد (41 عاماً) معشوق جماهير تشيلسي بسبب سجله القياسي التهديفي خلال مسيرته الحافلة التي دامت 13 عاماً مع النادي الواقع في غرب لندن.

وعين تشيلسي الشهر الماضي حارسه السابق، وزميل لامبارد السابق في الفريق، بيتر تشيك مستشاراً فنياً ولشؤون تقييم الأداء.

وتقدم النادي اللندني الشهر الماضي بطعن ضد عقوبة منعه من إبرام تعاقدات والتي وقعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لخرقه القواعد التي تخص انتقالات وتسجيل اللاعبين تحت 18 عاماً.

ويمنع هذا الحظر تشيلسي من ضم لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية والحالية وفترة الانتقالات الشتوية في يناير 2020.