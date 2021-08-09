لاوتارو سعيد في إنتر ويرفض توتنهام

أكد أليخاندرو كامانو وكيل أعمال النجم لاوتارو مارتينيز أن موكله سعيد في إنتر ميلان وأنه لا يرغب بالرحيل عن إيطاليا هذا الصيف.

تأتي هذه التصريحات رداً على تقارير أكدت موافقة النيراتزوري على عرض من توتنهام لشراء اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً مقابل 83 مليون جنيه استرليني.

وقال كامانو لموقع "FCInter1908" الإيطالي أن موكله سعيد في السيري آ ولا يفكر بترك بطل الدوري.

ويعاني إنتر ميلان من مشاكل اقتصادية كبيرة اضطر إثرها لبيع نجمه أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان مقابل حوالي 60 مليون يورو.

كما يبدو أن هدافه الأول روميلو لوكاكو بات على أعتاب الانتقال إلى تشيلسي خلال الساعات القليلة القادمة في صفقة قد تصل قيمتها إلى 115 مليون يورو.