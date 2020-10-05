لايبتزيغ يقترب من كلايفرت

يسعى لايبتزيغ لاستعارة جاستن كلايفرت جناح روما وابن الهولندي الدولي السابق باتريك كلايفرت.

ومن المنتظر أن تتم إعارة النجم الشاب إلى لايبتزيغ لمدة موسم، بعدما فشل النادي الألماني في استعارة توماس ليمار من أتلتيكو مدريد لأسباب مالية.

وكان للايبتزيغ تجارب جيدة الموسم الماضي مع استعارة لاعبين من روما، حيث استعار باتريك شيك قبل أن يتمكن من ضمه باستغلال بند الشراء المدرج في عقد إعارته مقابل 29 مليون يورو.

وذكرت تقارير أن صفقة كلايفرت لم يتبق على إتمامها سوى بعض التفاصيل.