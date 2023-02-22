لايبزيج يجبر مانشستر سيتي على التعادل وإنتر ميلان يهزم بورتو

البوابة - أجبر آر بي لايبزيج الألماني ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي على التعادل بهدفٍ لمثله في اللقاء القوي الذي أقيم على أرضية ملعب ريد بول آرينا ليلة الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم السيتيزنز عن طريق نجمه الدولي الجزائري رياض محرز في الدقيقة 27.

وعادل المدافع الكرواتي يوسكو غفارديول لأصحاب الضيافة قبل نهاية الزمن الأصلي للمواجهة بعشرين دقيقة.

ويلتقي الفريقان إياباً على أرضية ملعب الاتحاد في الرابع عشر من شهر مارس القادم.

إنتر ميلان يحقق فوزاً صعباً على بورتو

اقتنص إنتر ميلان الإيطالي انتصاراً عسيراً على حساب مستضيفه بورتو البرتغالي بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب سان سيرو ضمن الدور نفسه.

واستفاد الفريق الإيطالي من طرد أوتافيو لاعب الفريق الضيف في الدقيقة 78 ليسجل بعد 8 دقائق عن طريق مهاجمه البلجيكي البديل روميلو لوكاكو.

وتقام مواجهة العودة في البرتغال منتصف الشهر المقبل.