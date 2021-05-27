لا عروض من برشلونة لتجديد عقد ليونيل ميسي حتى الآن

كشف موقع "جول" أن برشلونة برئاسة جوان لابورتا لم يقم حتى الآن بتقديم أي عرض رسمي للقائد ليونيل ميسي من أجل تمديد عقده.

وزعمت قناة كتالونيا الثالثة في تقرير مساء الخميس أن لابورتا منح ميسي ووالده خورخي العرض النهائي للتجديد، لكن جول نفى هذه الأنباء.

في الوقت ذاته، لا يمانع ميسي هذا التأخير، بل على العكس، يسعد الأرجنتيني بالانتظار حتى يكون على دراية بكل شيء يخص مشروع برشلونة في الفترة المقبلة.

ولا تتعلق قضية التجديد فقط بالمال بالنسبة لميسي، إذ يتابع "ليو" المشروع الرياضي في النادي قبل كل شيء في سبيل ضمان النجاحات بعد أعوام المعاناة الأخيرة.

برشلونة ينتظر التدقيق الاقتصادي قبل تجديد عقد ليونيل ميسي

بدوره، ينتظر برشلونة أولاً عملية التدقيق الاقتصادي من أجل معرفة قدرته المالية بالضبط، قبل منح ميسي العرض الجديد على إثرها.

يذكر أن صحيفة "آس" الصادرة من مدريد أفادت بأن برشلونة عرض على ليونيل ميسي عقداً لمدة 10 أعوام.