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مقصلة برشلونة ترحم 8 لاعبين

منشور 26 أيّار / مايو 2021 - 05:21
برشلونة بصدد إجراء ثورة في صفوفه
برشلونة بصدد إجراء ثورة في صفوفه

يواجه غالبية لاعبي فريق برشلونة الأول لكرة القدم إمكانية الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، بسبب ثورة التغيير التي يقودها الرئيس الجديد جوان لابورتا.

في المقابل، يضمن ثمانية فقط الاستمرار مع البارسا وفقاً لموقع “بارسا بلاوغرانيس” الإسباني.

ثورة تغيير قادمة في برشلونة

ميسي مستمر مع برشلونة

واللاعبون الذين يعدّ بقاؤهم شبه مؤكد في البارسا هم الأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي فرينكي دي يونغ والألماني مارك أندريه تير شتيغين والأوروغوياني رونالد آراوخوا والإسبانيون أوسكار مينغيزا وبيدري وأليكس موريبا وآنسو فاتي.

يذكر أن الفريق الكتالوني أنهى الموسم المحلي في المركز الثالث ضمن الدوري الإسباني كما خرج من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

كلمات دالة:برشلونةليونيل ميسيمارك أندريه تير شتيغينبيدريآنسو فاتيفرينكي دي يونغ

Via SyndiGate.info


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