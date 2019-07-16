لعبة فيفا تخسر حقوق يوفنتوس لصالح برو إيفولوشن سوكر

خسرت شركة "إي أي سبورتس" المنتجة للعبة فيفا الإلكترونية الحقوق الحصرية لنادي يوفنتوس لصالح منافستها شركة كونامي المنتجة للعبة برو إيفولوشن سوكر.

سيتم ذلك بداية من إصدار الشركتين الخاص لعام 2020، حيث سيظهر شعار يوفنتوس وملابسه بشكل حصري في لعبة شركة كونامي.

وسيكون نجم الوسط ميراليم بيانيتش الواجهة التي ستظهر عبر الإعلان الرسمي للعبة بصفته سفيراً.

وسيتواجد يوفنتوس في لعبة فيفا، لكن دون ظهور اسمه الحقيقي وملابسه وملعبه الرسمي، وإنما سيظهر باسم بيمونتي كالتشيو نسبًا لمنطقة بيمونتي التي يقع فيها النادي.

خسارة رخصة يوفنتوس بالنسبة لإي إيه سبورتس لن تؤثر على طور "فيفا آلتيميت تيم" الذي يتنافس فيه لاعبو فيفا عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، لن تخسر فيفا حقوق أندية مثل بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وبرشلونة نظراً لأنها المالكة لحقوق الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي.

يذكر أن لعبة برو إيفوليوشن سوكر ستطرح رسمياً في الأسواق في العاشر من سبتمبر المقبل، بينما ستصدر فيفا في السابع والعشرين من الشهر ذاته.