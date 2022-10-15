لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يشعل الأجواء

يترقب عشاق كرة القدم المواجهة الحماسية بين عملاقي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة (الكلاسيكو) التي ستقام غداً الأحد في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة مدريد أول مباراة كلاسيكو في الموسم الحالي الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي لإسبانيا.

ويأتي برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز على رأس جدول الترتيب برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف أمام منافسه التقليدي ريال ويتطلع للخروج مظفراً أمامه.

لكن فريق العاصمة بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي يريد تحقيق انتصار ينسيه الهزيمة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة الموسم الماضي.

ويحافظ ريال على سجله خالياً من الهزائم منذ بداية الموسم حيث حقق 11 انتصاراً وتعادلين (أمام أوساسونا وشاختار) ويعول بشكل كبير على لاعبه الجديد أوريليان تشواميني الذي شارك في 12 من 13 مباراة رسمية لعبها الفريق منذ بداية الموسم وكان أساسياً في 11 منها.

ومن المرجح أن يغيب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا عن صفوف فريق العاصمة حيث تدرب بشكل منفرد في الحصة التدريبية اليوم وكذلك داني سيبايوس الذي يواصل تعافيه من إصابته ليكون أمام الحارس أندريه لونين فرصة المشاركة في أول مباراة كلاسيكو له.

من جانبه يستعيد البارسا لاعبه الفرنسي جولز كوندي لتعزيز دفاعاته ويعتزم انتزاع انتصار يعيد إلى جماهيره البهجة بعد تعادله مع إنتر ميلان بثلاثة أهداف لمثلها في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ليصبح مهدداً بالخروج من المسابقة القارية.

لابورتا: لقاء الكلاسيكو في سانتياغو بيرنابيو ممتع دائماً

وقال رئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا في لقاء مع تلفزيون النادي أمس الجمعة: "الهدف من هذا الموسم هو الفوز بالدوري"، مضيفاً أن الفريق سيركز على المسابقة المحلية التي يتصدرها حالياً.

واعتبر لابورتا: "من يفوز بالكلاسيكو يخرج معززاً وأكثر قوة، ريال مدريد يقاتل دائماً حتى النهاية، لكني أفضل الطريقة التي يلعب بها برشلونة.

وأكد: "اللعب في سانتياغو بيرنابيو ممتع".