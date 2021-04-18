لقاء نابولي وإنتر ميلان القوي ينتهي بالتعادل

تعادل نابولي مع ضيفه إنتر ميلان المتصدر بهدفٍ لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضمن المرحلة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

تقدم الضيوف أولاً عن طريق سمير هاندانوفيتش الذي حول عرضية لورينزو إينسيني بالخطأ في مرمى فريقه بعد 36 دقيقة على البداية.

لكن تسديدة كريستيان إيريكسن الأرضية المتقنة من خارج منطقة الجزاء منحت النيراتزوري التعادل مطلع الشوط الثاني (55).

بهذا التعادل، رفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس، كما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب.