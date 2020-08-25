لقب دوري الأبطال ينعش بايرن ميونيخ بـ 130 مليون يورو

لم يكتف بايرن ميونيخ بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، في موسم استثنائي، محطماً الكثير من الأرقام القياسية، بل سيكون على موعد مع حصد أكبر جائزة مالية في تاريخ البطولة، محطماً رقم برشلونة في العام السابق، عندما جمع 117.73 مليون يورو.

وستتجاوز حصيلة العملاق الألماني 130 مليون يورو هذا الموسم، وهو رقم قياسي من الصعب تجاوزه في السنوات المقبلة.

ومع فوز بايرن بجميع مبارياته في البطولة، خاصة في دور المجموعات، يصبح إجمالي الجوائز المالية في المرحلة الأولى 31.45 مليون يورو، نظير اللعب في دوري المجموعات والفوز بـ 6 مواجهات، يضاف إلى ذلك 9.5 مليون لبلوغ دور الـ16، و10.5 مليون بعد التأهل إلى ربع النهائي، مقابل 12 مليوناً نظير خوض مواجهة نصف النهائي، بجانب 15 مليون يورو تمثل قيمة اللعب في النهائي، وبعد تتويج البافاري، سيجمع 7.5 مليون، بينها 3.5 مليون، نظراً لتأهله إلى المنافسة على لقب السوبر القاري.

ووفقاً لتصنيف البطل الحالي، سيحصل أيضاً على 33.24 مليون يورو، وكذلك 11.5 مليون قيمة عوائد البث التلفزيوني، وهو ما يعني إجمالاً أن خزينة بايرن تستقبل 130.69 مليون يورو، بعد هذا التتويج التاريخي.