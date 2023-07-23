لماذا تم إلغاء مباراة برشلونة ضد يوفنتوس في جولة أبطال كرة القدم 2023؟

أعلن الحساب الرسمي على مواقع التواصل لنادي برشلونة الإسباني عن إلغاء المباراة الودية أمام يوفنتوس الإيطالي والتي كان من المقرر أن تلعب في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وأوضح النادي الإسباني في بيان أن السبب الذي تم على إثره إلغاء المباراة في معسكر الفريق بأميركا هو انتشار فيروس تسبب بالتهاب المعدة والأمعاء بين لاعبي البارسا.

سبب إلغاء مباراة برشلونة ضد يوفنتوس في جولة أبطال كرة القدم

بعد أن كان عشاق البارسا ينتظرون متابعة فريقهم في المواجهة التحضيرية أمام يوفنتوس فجر الأحد الساعة 5:30 صباحًا، أعلن النادي الكتالوني أن المواجهة ألغيت لتعرض لاعبي الفريق لالتهاب في المعدة الأمعاء.

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وبحسب التقارير، فإن رئيس برشلونة جوان لابورتا أكد خلال تصريحات صحفية أن غالبية لاعبي الفريق أصيبوا بالفيروس، وحددت وسائل إعلام إسبانية أن ما لا يقل عن 12 لاعبًا قد تعرض للإصابة بالفيروس.

وعن إعادة جدولة موعد آخر لهذه المواجهة، أكد رئيس البلوغرانا أنه لا يوجد موعد متاح حاليًا، وقال: "تمنحنا الحياة أحيانًا مفاجآت تغير خططنا، الأمر صعب جدًا على الجميع هنا في النادي وفي نفس الوقت صعب على المشجعين".

يشار إلى أن برشلونة تنتظره مواجهات أخرى خلال هذه الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيلاقي آرسنال الأربعاء المقبل في لوس أنجلوس، ومن ثم سيلاقي منافسه في الدوري الإسباني ريال مدريد في دالاس السبت المقبل.