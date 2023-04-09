لماذا خسر ريال مدريد أمام فياريال؟

البوابة - سقط ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني على أرضه أمس السبت أمام ضيفه فياريال بنتيجة 2-3 بعد أيام من فوزه الكاسح على غريمه برشلونة برباعيةٍ نظيفة في كأس ملك إسبانيا.

وحقق ريال انتصاراً مدوياً على خصمه الكتالوني اللدود خارج ملعبه الأربعاء المنصرم ليبلغ نهائي بطولة الكأس المحلي، قبل أن يتداعى السبت أمام فياريال في الليغا بفضل أهداف سامويل تشوكويزي (هدفان) وخوسيه لويس موراليس الحاسمة.

وتنتظر الميرينغي مواجهة مرتقبة أخرى في غاية الأهمية أمام تشيلسي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم.

ماذا قال أنشيلوتي عن خسارة ريال مدريد أمام فياريال؟

أعزى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي هذه الخسارة لـ "نقص الدافعية"، حيث صرح بعد نهاية اللقاء: "من الصعب التحضير لمباراة تأتي بين مواجهتين آخريين أكثر أهمية، أجريت الكثير من التغييرات لأن المباراة أمام برشلونة استنزفت اللاعبين بدنياً وذهنياً.

"كان من الصعب التحلي بالدافعية بنسبة 100% لأن المواجهة الماضية استنفذت طاقاتنا، هذا أمر طبيعي.

"مع أن هذه الهزيمة أضرت بنا لكنها لن تغير من دافعيتنا تجاه دوري الأبطال، ستكون مواجهة يوم الأربعاء مغايرة تماماً، إنها قصة مختلفة."