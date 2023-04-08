ريال مدريد يسقط على أرضه أمام فياريال في الدوري الإسباني

البوابة - سقط ريال مدريد حامل اللقب على أرضه أمام ضيفه الصعب فياريال بهدفين لثلاثة في المباراة المثيرة التي شهدها ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإسباني.

سجل أهداف فريق الغواصة الصفراء كلٌ من سامويل تشوكويزي (هدفان) في الدقيقتين 39 و 80، وخوسيه لويس موراليس (71).

أما هدفا الفريق الملكي فجاءا عن طريق باو توريس (16 بالخطأ في مرمى فريقه)، وفينيسيوس جونيور (48).

وتجمد رصيد ريال مدريد بهذه الخسارة عند 59 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع فياريال رصيده بدوره إلى 47 نقطة في المركز الخامس.