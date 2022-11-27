لماذا غاب الحارس ياسين بونو عن مباراة المغرب وبلجيكا؟

كشف عبد الرزاق هيفتي طبيب منتخب المغرب عن السبب وراء عدم مشاركة الحارس ياسين بونو في مباراة بلاده أمام نظيره البلجيكي اليوم الأحد في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتغلب المغاربة على فريق الشياطين الحمر بهدفين نظيفين في مواجهة حامية الوطيس شهدها ستاد الثمامة لحساب المجموعة السادسة من المونديال القطري.

لماذا غاب ياسين بونو عن مواجهة المغرب وبلجيكا؟

أكد هيفتي أن حارس إشبيلية طلب عدم إشراكه قبل انطلاق مباراة اليوم، حيث كشف في تصريحات لقناة "الرياضية": "شعر بونو بالدوار قبل صافرة البداية وطلب عدم إشراكه لأنه لم يكن جاهزاً".

وخشي الحارس المغربي أن تحتسب عدم مشاركته كتغيير مبكر مما دفعه للاستفسار عن قانونية الأمر.

وشرح هيفتي: "بعد أن تأكدنا أن تغييره لن يحتسب، أصر ياسيت على عدم المشاركة مما دفعنا لإشراك (منير) المحمدي".

لكن طبيب المنتخب المغربي أكد أن بونو سيكون على ما يرام، وأنه من المتوقع أن يشارك منذ البداية في المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب كندا يوم الخميس القادم.

يذكر أن منتخب المغرب جمع 4 نقاط من فوز وتعادل ليتصدر المجموعة السادسة ويقترب من التأهل لدور الـ 16، فيما تجمد رصيد المنتخب البلجيكي عند 3 نقاط.