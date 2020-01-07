لم يسبقه سوى لاعب واحد رونالدو الثاني في التاريخ

دخل النجم كريستيانو رونالدو التاريخ مجدداً، حين ساهم، أمس الاثنين، بثلاثة أهداف في انتصار فريقه يوفنتوس على ضيفه كالياري برباعية نظيفة ضمن الدوري الإيطالي.

واستغل البرتغالي خطأ دفاعياً وافتتح التسجيل بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم ضاعف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

بعدها، قدم "صاروخ ماديرا" تمريرة حاسمة إلى غونزالو هيغواين ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 81، ثم أكمل رونالدو الرباعية من هجمة مرتدة بعد دقيقة واحدة.

وعقب "الهاتريك" بات نجم "السيدة العجوز" ثاني لاعب في هذا القرن يسجل ثلاثية في 3 دوريات مختلفة.

ووفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تويتر، فإن "الدون" سجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي (مع مانشستر يونايتد)، ثم في الدوري الإسباني (ريال مدريد)، وأخرى في الدوري الإيطالي (يوفنتوس).

وأضافت أن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز كان أول لاعب في هذا القرن يحقق هذا الإنجاز.

بدورها، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن سانشيز كان قد دخل التاريخ عام 2015، بعد تسجيله ثلاثية مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، وقبلها مع أودينيزي في السيري آ، وبقميص برشلونة في الليغا.