لوبوف: زياش نسخة من محرز، وتوخيل لا يجيد توظيفه

دافع فرانك لوبوف نجم منتخب فرنسا السابق عن النجم حكيم زياش جناح تشيلسي وما يقدمه خلال الأشهر الماضية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لوبوف أحد محللي شبكة "إي إس بي إن" وأكد خلالها أن توماس توخيل المدير الفني للبلوز لا يجيد الاستفادة منه جيداً.

وقال الفرنسي: "أنا قلق بشأن زياش، لا أعلم سبب عدم الاعتماد عليه على الجانب الأيمن.

"رأيته منفعلاً ومحبطاً عندما خرج من الملعب بعد أن شارك كصانع ألعاب، لا أظن أن هذا هو مركزه المفضل.

"على توخيل أن يفكر في الدفع بزياش في الجانب الأيمن، فهو مثل رياض محرز، ونسخة منه.

"لا أرى بيب غوارديولا يدفع بمحرز في مركز آخر غير الجانب الأيمن، فلماذا يفعل توخيل ذلك؟

وشارك زياش في مركز صانع الألعاب مع تشيلسي في 16 مباراة بجميع البطولات منذ انضمامه من أياكس.

سجل المغربي هدفين ولم يصنع أي هدف في هذه المباريات، ولم يظهر بأفضل حالاته الفنية.

في المقابل، ترتفع أرقام زياش مع تشيلسي بشكل ملحوظ عندما يتم الاعتماد عليه في مركز الجناح الأيمن.

خاض زياش حتى الآن 17 مباراة في مركز الجناح الأيمن، وسجل هدفين وصنع أربعة أهداف أخرى في جميع البطولات.

كان آخر ظهور لزياش كجناح أمام ساوثهامبتون ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإنجليزي في فبراير الماضي.

يذكر أن هذه هي المرة الوحيدة التي شارك فيها زياش كجناح تحت قيادة توخيل، حيث جاءت معظم المباريات تحت قيادة المدير الفني السابق فرانك لامبارد.