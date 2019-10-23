لوتشيسكو: لسنا راضين عن أنفسنا

اعترف رازفان لوتشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه كان قريباً من توديع دوري أبطال آسيا، نظراً للصورة التي ظهر بها أمام السد القطري، إلا أنه تعهد بتصحيح الوضع فيما هو قادم.

وتأهل الزعيم لنهائي البطولة الآسيوية رغم سقوطه أمام السد برباعية لهدفين، لكن نتيجة الذهاب كانت لصالحه، كونه فاز برباعية لهدف وحيد.

وقال لوتشيسكو بعد المباراة: "علينا أن نعترف أننا لم نكن في يومنا، خاصة من النواحي الدفاعية التي ارتكبنا فيها عدة أخطاء، ربما هذا يرجع للضغوطات الكبيرة باللقاء والعوامل النفسية تلعب دوراً كبيراً في مثل هذه المباريات، وكادت أن تكلفنا الخروج من البطولة.

"تحكمنا في أغلب فترات المباراة، لكن الأخطاء صعبت من مهمتنا، خاصةً في الشوط الأول، وكذلك الأهداف المتتالية للسد جاءت في وقت محرج لنا، لكننا سيطرنا في الشوط الثاني وقدمنا أداءً جيداً باستثناء الدقائق الأخيرة.

"كنا نعلم منذ البداية أنها مباراة صعبة، لسنا راضيين عن أنفسنا، لكن الأهم هو الوصول للنهائي".

واختتم: "سنعمل على عدم الظهور بمثل هذه الصورة مرة أخرى، سنحاول تصحيح الأخطاء، والنهائي سيكون له حسابات أخرى، وسنكون مستعدين بأفضل صورة ممكنة".

يذكر أن الهلال سيلاقي في النهائي غريمه أوراوا ريد دياموندز الياباني.