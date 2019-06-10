لوكاس فاسكيز يقترب من إنتر

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية الاثنين، إلى إمكانية رحيل لوكاس فاسكيز عن ريال مدريد في ظل بدء مفاوضات بينه وبين إدارة إنتر ميلان.

واقتنع فاسكيز بصعوبة حصوله على دقائق لعب كافية بعد تعاقدات ريال الأخيرة، ليطلب من إدارة ناديه السماح له بالمغادرة هذا الصيف.

وقرر الملكي الموافقة على بيع فاسكيز، في حال وصول عرض رسمي بقيمة 30 مليون يورو، وهو ما سيسعى إنتر لتوفيره خلال الفترة القادمة.

يذكر أن إنتر ميلان يرغب بضم أكثر من لاعب مدريدي مثل نجم الوسط ماتيو كوفاتشيتش الذي انتهت فترة إعارته مع تشيلسي، بالإضافة إلى المدافع ناتشو.