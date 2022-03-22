لوكاكو مصمم على الرحيل عن تشيلسي

أكدت تقارير إعلامية أن الهداف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو غير سعيد في تشيلسي وبات عازماً على الرحيل بعد انتهاء الموسم الجاري.

ووصل المهاجم العملاق إلى البلوز صيف العام الماضي في صفقة بلغت قيمته 97.5 مليون جنيه استرليني بعد موسمين ناجحين رفقة إنتر ميلان في إيطاليا.

لكن الأمور لم تسر كما يرغب اللاعب وناديه، إذ أن صاحب الـ 28 عاماً فشل في التكيف مع متطلبات المدير الفني توماس توخيل والوضعية العامة في الفريق.

وكشفت بعض المصادر في الساعات الماضية أن توخيل يعاني في التعامل مع البلجيكي الذي وصفه بـ "المغرور".

وقال موقع "فوتبول إنسايدر" أن لوكاكو يريد الانتقال إلى فريق يستطيع استغلال قدراته وقوته كونه لم يجد مثل هذه الظروف في ملعب ستامفورد بريدج.