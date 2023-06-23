لوكاكو يرفض الانتقال إلى الهلال السعودي

كشفت صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية أن الهداف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي يرفض محاولات بيعه لنادي الهلال السعودي.

ويرغب البلوز في التخلص من اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً والذي يمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف عام 2026.

وقضى البلجيكي الموسم المنصرم على سبيل الإعارة في صفوف فريقه السابق إنتر ميلان الذي يطمح بالانتقال إليه بصفة دائمة مع تخفيض أجره.

لكن تشيلسي يسعى لبيع المهاجم للهلال الذي يبحث عن تعاقدات بارزة لتعزيز صفوفه وموازاة الصفقات الكبيرة التي أبرمها غريماه النصر بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واتحاد جدة الذي استقطب الفرنسي كريم بنزيمة.

ومع أن أي سي ميلان مهتم بخدمات لوكاكو أيضاً، إلا أن اللاعب يفضل ارتداء قميص النيراتزوري من جديد ويرفض الانتقال إلى الشرق الأوسط.